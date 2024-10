Fake News! Mbappé wehrt sich gegen Vergewaltigungs-Vorwürfe

Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé wehrt sich gegen die schweren Vergewaltigungsvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.

Urlaub statt Arbeit? Während das französische Nationalteam sich erfolgreich im Rahmen der Nations League gegen Israel (4:1) und Belgien (2:1) durchsetzen konnte, unternahm Super-Stürmer Kylian Mbappé einen Trip nach Stockholm mit seinen Freunden. Dieser droht dem 25-Jährigen allerdings zum Verhängnis zu werden: Laut schwedischen Medien wird zurzeit gegen Real Madrids Superstar wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen ermittelt.

Vorwürfe vor PSG-Anhörung

Am Donnerstag soll die "Mbappé-Reisegruppe" im Restaurant "Chez Jolie" diniert haben, bevor es in den Nobel-Club "V" und wieder zurück ins Hotel ging. Im Stockholmer Bank Hotel sollen wegen des Vergewaltigungs-Verdachts bereits Untersuchungen stattgefunden haben. Bei den Vorwürfen soll es sich allerdings um Fake News handeln, wie Mbappé selbst auf der Social-Media-Plattform X erklärte.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Außerdem schrieb der Franzose "Es ist so vorhersehbar geworden. Am Tag vor der Anhörung wie zufällig, oder?". Der Torjäger streitet sich zurzeit mit seinem Ex-Arbeitgeber Paris Saint-Germain über Gehälter in Höhe von 55 Mio. Euro, die der Klub nicht ausgezahlt hatte. Beide Parteien treffen sich am Dienstag im Rahmen der Anhörung.