FIFA-Weltfußballer wird bereits heute verkündet

Was für ein Paukenschlag! Erst Ende November präsentierte die FIFA die Nominierten für die „The Best FIFA Football Awards 2024“. Doch jetzt geht alles blitzschnell: Schon heute Abend um 18 Uhr wird der Sieger gekürt – einen Monat früher als erwartet!

Das teilte der Weltverband vor knapp 30 Stunden mit. Der Grund für die Turbo-Ankündigung? Der stramme Terminplan der FIFA. Bis März wäre kein freies Zeitfenster mehr zu finden gewesen. Damit sagt man dem traditionellen Termin im Januar oder Februar endgültig „Adiós“. Zur Erinnerung: FIFA-Weltfußballer 2023, Lionel Messi, wurde am 15. Januar 2024 in London ausgezeichnet.

Erneutes Kopf-an-Kopf-Rennen: Rodri vs. Vinicius

Jetzt wird’s anders: Statt einer pompösen Gala gibt’s diesmal ein exklusives Dinner in Doha – stilecht im Rahmen der Klub-WM. Zur Wahl standen elf Topstars, doch die Favoritenrolle ist klar: Ballon-d’Or-König Rodri (ManCity) und Real-Superstar Vinícius Júnior haben die Nase vorn. Auch in der Kategorie „Welttrainer“ könnte es spannend werden: Leverkusens Xabi Alonso mischt im Rennen mit, muss sich aber gegen Schwergewicht Carlo Ancelotti behaupten. Insgesamt werden am Dienstag die Sieger in neun Kategorien gekürt.

Das Beste: Auch ohne Einladung zum Edel-Dinner müssen Fans nicht draußen bleiben! Die komplette Verleihung gibt’s im Livestream – kostenlos auf FIFA.com!

Das sind die Nominierten:

FIFA Weltfußballerin:

Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Barbra Banda, Sambia und Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Norwegen und Barcelona

Keira Walsh, England und Barcelon

Khadija Shaw, Jamaika und Manchester City

Lauren Hemp, England und Manchester City

Lindsey Horan, USA und Olympique Lyonnais

Lucy Bronze, England und Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson, USA und Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Spanien und Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, USA und San Diego Wave

Ona Batlle, Spanien und Barcelona

Salma Paralluelo, Spanien und Barcelona

Sophia Smith, USA und Portland Thorn

Tabitha Chawinga, Malawi und Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnai

Trinity Rodman, USA und Washington Spirit

FIFA Weltfußballer:

Dani Carvajal, Spanien und Real Madrid

Erling Haaland, Norwegen und Manchester City

Federico Valverde, Uruguay und Real Madrid

Florian Wirtz, Deutschland und Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, England und Real Madrid

Kylian Mbappé, Frankreich und Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal, Spanien und Barcelona

Lionel Messi, Argentinien und Inter Miami

Rodri, Spanien und Manchester City

Toni Kroos, Deutschland und Real Madrid (Karriereende)

Vinícius Jr., Brasilien und Real Madrid

FIFA-Welttrainer-Frauen:

Arthur Elias (BRA), Brasilien

Elena Sadiku (SWE), Keltisch

Emma Hayes (ENG), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (JPN), Japan

Gareth Taylor (ENG), Manchester City

Jonatan Giráldez (ESP), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (FRA), Paris FC

Sonia Bompastor (FRA), Olympique Lyonnais/Chelsea

FIFA-Weltrainer-Männer:

Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid



Lionel Scaloni (ARG), Argentinien



Luis de la Fuente (ESP), Spanien



Pep Guardiola (ESP), Manchester City



Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen