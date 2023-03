Finale von Piqués neuer Fußballliga verkauft das Camp Nou aus

Für den Twitch-Star Ibai Llanos und den ehemaligen Spieler des FC Barcelona, Gerard Piqué war das Final Four ein voller Erfolg. Es kamen 92.000 ins Camp Nou.

Worum geht es: Die von Gerard Piqué, ehemaliger Kicker beim FC Barcelona, gründete mit dem Twitch-Star Ibai Llanos eine eigene Fußballliga, die nun mit dem Final Four im Camp Nou das Saisonende fand.



Die Regeln der Kings League weichen von den traditionellen Fußballregeln ab, um den Fans und Spielern ein dynamisches und unterhaltsames Element zu verleihen, z. B. ein Elfmeterschießen nach regulärer Spielzeit, das bei einem Unentschieden entscheidet, unbegrenzte Auswechslungen und die Einführung spezieller "Geheimwaffen". Zudem spielen auf jeder Seite "nur" sieben Spieler und eine Halbzeit dauert 20 Minuten. Der große Einfluss von Social-Media-Stars hat maßgeblich zum unglaublichen Erfolg des Wettbewerbs beigetragen. Alle Spiele wurden auf Youtube, Twitch und TikTok übertragen.





Auch der ehemalige Barca-Star Neymar wird in der kommenden Saison mit einem Team am Start sein. Bereits in diesem Jahr hatten Iker Casillas, Ex-Real Madrid Legende, und Stürmer-Ikone Sergio Aguero ein Team Start. Beim Event selbst ließen sich dann auch die Brasilianer Ronaldinho und Ronaldo blicken.

Der erste Sieger war dann das Team El Barrio mit einem 3:0 Finaltriumph über die Aniquiladores.