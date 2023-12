Foul oder kein Foul? Netz nach irrem Torwartfehler gespalten

Barnsley FC sorgt beim Triumph gegen Wycombe für skurrile Szenen. Das Duell schien auf ein langweiliges 0:0 hinauszulaufen. Doch in der 91. Minute kam die unerwartete Wendung: Wycombes Torwart Max Stryjek wollte die Zeit verstreichen lassen, als Barnsleys Stürmer Sam Cosgrove ihn zum Spiel animieren wollte. In einem theatralischen Moment ging Cosgrove zu Boden, der Ball entglitt dem Torwart, und Cosgrove schob ihn mühelos ins Netz.

