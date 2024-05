Adi Hütter stürmt mit Monaco in die Champions League

Hütter führt Monaco in die Champions League In der französischen Fußball-Liga hat sich die AS Monaco mit dem österreichischen Trainer Adi Hütter am Sonntag durch einen 2:0-Auswärtssieg bei Montpellier ein Spiel vor Schluss die Vizemeisterschaft und damit einen Fixplatz in der Champions League nächste Saison gesichert.