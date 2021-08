Derby-Chaos: Fans attackieren Spieler und stürmen Stadion

Im Ligue-1-Derby zwischen Nizza und Marseille kam es zu Ausschreitungen im Stadion.

Das Spiel der französischen Fußball-Meisterschaft Ligue 1 zwischen Nizza und Marseille ist beim Stand von 1:0 in der 76. Minute nach Unruhen im Stadion unterbrochen worden. Die offenbar von den Rängen attackierten Spieler von Marseille gingen in die Kabine.

In der 75. Minute gab es einen Eckball für Marseille, den Star Dimitri Payet ausführen wollte. Dabei wurde er durch einen weiteren Flaschenwurf getroffen. Der Franzose hob die Flasche auf und knallte sie zurück in Richtung Tribüne. Daraufhin eskalierte die Situation komplett und es kam zu einem Platzsturm einiger OGC-Anhänger. Die Ordner waren nicht in der Lage, die aufgebrachten Fans Nizzas davon abzuhalten, auf das Feld zu stürmen, um die Marseille-Spieler zu attackieren.

Deshalb unterbrach Schiedsrichter Benoit Bastien die Partie.

????⚽️ | NEW: Scenes from the Marseille vs Nice match tonight which has been suspended for the time being pic.twitter.com/YbOF0cAN0o — Football For All (@FootballlForAll) August 22, 2021