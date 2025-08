Djokovic steigt bei französischem Traditionsverein ein

Novak Djokovic wird Teilhaber beim französischen Fußball-Klub Le Mans FC. Auch zwei frühere Formel-1-Fahrer investieren – der Ligue-2-Aufsteiger gab den Einstieg offiziell bekannt.

Tennisstar Novak Djokovic steigt als Miteigentümer beim französischen Fußballverein Le Mans FC ein. Der Klub, der in die Ligue 2 aufgestiegen ist, bestätigte den prominenten Investor am Freitag. Neben Djokovic haben sich auch die ehemaligen Formel-1-Fahrer Felipe Massa und Kevin Magnussen Anteile am Verein gesichert.

Der Traditionsverein aus dem Westen Frankreichs startet am 9. August auswärts bei Guingamp in die neue Saison. Details zur Beteiligung wurden nicht bekannt gegeben.