Hütter-Aus in Monaco offenbar besiegelt – erste Namen für Nachfolge kursieren

Trainer-Beben im Fürstentum! Adi Hütter steht bei der AS Monaco offenbar vor dem Aus. Der 55-jährige Österreicher soll laut mehreren Medienberichten schon während der Länderspielpause seinen Job verlieren. Die Anzeichen verdichten sich – eine Trennung scheint nur noch Formsache.

Bei der AS Monaco brodelt es gewaltig: Adi Hütter steht kurz vor dem Aus – und diesmal scheinen die Zeichen unverkennbar. Laut der französischen Zeitung „L’Équipe“ weiß der 55-jährige Österreicher offenbar selbst, dass „seine Tage im Fürstentum gezählt sind“. Demnach soll Hütter seine Spieler bereits mit einer Abschiedsbotschaft auf den bevorstehenden Wechsel eingestimmt haben. Beobachter meldeten zudem einen „melancholischen Gesichtsausdruck“ beim Training am Montag.

Die Klubführung hat sich offenbar bereits auf eine Trennung geeinigt. Gleichzeitig läuft die Suche nach einem Nachfolger – und die Namen, die kursieren, haben es in sich.

Terzic sagt ab – Monaco sucht Plan B

Ganz oben auf der Liste stand zunächst Edin Terzic, der Ex-BVB-Coach, der Dortmund 2024 bis ins Champions-League-Finale führte. Doch die Gespräche seien laut „L’Équipe“ am Montag gescheitert – der Deal platzte. Nun richtet sich der Fokus auf andere Kandidaten: Marco Rose, ebenfalls Ex-Dortmund-Coach, sowie Thiago Motta (zuletzt Juventus) stehen im Gespräch. Auch Sérgio Conceição wurde gehandelt, soll nach seinem Milan-Engagement aber eher nach Saudi-Arabien tendieren.

Dabei lieferte Hütter sportlich solide Arbeit: Monaco erreichte in seiner ersten Saison Platz drei und damit die Champions League. Aktuell liegt das Team nach sieben Spieltagen der Ligue 1 auf Rang fünf mit nur drei Punkten Rückstand auf Leader Paris Saint-Germain. Doch zuletzt lief es nicht rund: Drei Spiele ohne Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City und ein 1:4-Debakel bei Club Brügge – offenbar zu wenig für die hohen Ansprüche im Fürstentum.

Luxus-Vertrag wird zum Problem

Hütter kam 2023 als einer der bestbezahlten Trainer Frankreichs nach Monaco. Laut „L’Équipe“ kassiert er 250.000 Euro brutto pro Monat – nur PSG-Coach Luis Enrique liegt darüber. Anfang 2024 verlängerte Hütter sogar bis 2027. Insgesamt coachte er bisher 93 Spiele mit einem Punkteschnitt von 1,77. Trotz guter Bilanz reicht das offenbar nicht, um das Vertrauen der Klubführung zu sichern. Nun soll während der Länderspielpause die Entscheidung fallen. In Monaco rechnet man mit einer offiziellen Verkündung in den kommenden Tagen.