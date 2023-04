Celtic nach Sieg im 'Old Firm' vor 53. Meistertitel

Celtic Glasgow steht nach einem Sieg im Stadtderby gegen die Rangers vor der erfolgreichen Titelverteidigung in der schottischen Fußball-Meisterschaft.

Celtic gewann am Samstag das "Old Firm" mit 3:2 und baute mit dem elften Liga-Sieg hintereinander den Vorsprung auf den Erzrivalen auf zwölf Punkte aus. Der Tabellendritte Heart of Midlothian (Peter Haring) lag vor dem Abendspiel bereits 43 Punkte zurück.

Celtic würde mit dem 53 Meistertitel bis auf zwei an Rekordmeister Glasgow Rangers (55) heranrücken. Die beiden Großclubs aus Glasgow haben sich seit 1984/85 (Aberdeen) alle Meistertitel untereinander aufgeteilt.