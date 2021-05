Herber Rückschlag für PSG im Titelrennen

Zwei Runden vor Schluss drei Punkte hinter Lille - Neymar-Tor für Sieg zu wenig.

Den Gewinn der Fußball-Champions-League hat Paris St. Germain schon abschreiben müssen, jetzt droht auch in der französischen Meisterschaft eine titellose Saison. Neymar und Co. kamen am Sonntag bei Stade Rennes über ein 1:1 nicht hinaus und haben zwei Runden vor Schluss als Zweiter drei Zähler Rückstand auf OSC Lille. Der Leader hatte bereits am Freitag bei RC Lens mit 3:0 gewonnen. Ein Elfmeter von Neymar (45.+6) war zu wenig, da Sehrou Guirassy (70.) der Ausgleich glückte.

PSG verlor auch noch Presnel Kimpembe (87.) mit einer Roten Karte. Für PSG geht es in der vorletzten Runde am kommenden Sonntag zu Hause gegen den Dario-Maresic-Club Stade de Reims, Lille hat St. Etienne zu Gast. Zuvor steht für PSG am Mittwoch noch das Cup-Halbfinale auswärts gegen Montpellier auf dem Programm.