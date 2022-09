Rassismus-Eklat um Taxi Fountas

Taxiarchis Fountas sorgt diesmal nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Der 27-jährige Stürmer von DC United trifft zwar sehenswert in der 58. Minute zum 2:2-Ausgleichstreffer gegen Inter Miami, dem Klub von Englands Ikone David Beckham.

Wenige Minuten später kommt es allerdings zum Disput mit Gegenspieler Damian Lowe. Nach einem Gerangel an der Seitenlinie soll Fountas das N-Wort gesagt haben. DC United Coach und Stürmer-Legende Wayne Rooney hat den Griechen umgehend vom Feld genommen und zum Rapport gebeten. Das gefiel auch Miami-Coach Phil Neville: "Ich habe massiven Respekt vor Wayne Rooney, wie er damit umgegangen ist. Ich kenne ihn nur als ehrlichen Mann. Aber meine Meinung von ihm ist noch viel mehr gestiegen als nach jedem seiner Tore."

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe