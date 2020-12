Roma-Star wegen Gotteslästerung gesperrt

Bryan Cristante hat nach einem Eigentor eine blasphemische Äußerung von sich gegeben

Bryan Cristante ist wegen Gotteslästerung während einer Partie in der italienischen Fußball-Liga Serie A für ein Spiel gesperrt worden. Beim 5:1-Auswärtssieg des Erstligisten AS Roma gegen Bologna am Sonntag habe der 25-jährige italienische AS-Mittelfeldmann in der 23. Minute nach einem Eigentor zweifelsfrei eine blasphemische Äußerung von sich gegeben, teilte das Sportgericht der Liga mit. Das hätte die Überprüfung von Fernsehbildern ergeben, hieß es ohne weitere Angaben.

Cristante fehlt seinem Team damit am Donnerstag im Heimspiel gegen Torino.