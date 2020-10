Totales Corona-Chaos bei Ronaldo

Der Flug von Neapel nach Turin musste gestoppt werden. Bahnt sich ein totales Corona-Chaos in der Seria A an? Mittendrin: Superstar Cristiano Ronaldo.

Am Sonntagabend steht das Top-Spiel der Seria A an. Neapel muss nach Turin zu Juventus reisen. Der Flug vom Gattuso-Klub wurde aber gestoppt, das Match steht auf der Kippe. Grund: Zwei Spieler (Piotr Zielinski & Eljif Elmas) und ein Manager sind positiv auf Covid-19 gestestet worden. Kurz vor dem Abflug wurde die Mannschaft von einem Fax der Gesundheitsbehörde erreicht. Die Neapolitaner müssten daraufhin 14 Tage Quarantäne einhalten, damit wären auch die Länderspielreisen diese Woche tabu.

© Getty

Die "Alte Dame" hat via Twitter klar gestellt, dass sie dennoch gerne spielen wollen. Eine Entscheidung obliegt der Liga. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, könnte Juventus das Spiel am grünen Tisch mit 3:0 gewinnen. Laut dem Corona-Konzept müssen dem Verein mindestens 13 Spieler zu Verfügung stehen und eine Isolation soll freiwillig sein. Eine Verschiebung ist durch den dichten Spielplan in Italien wohl ausgeschlossen.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

Die Mannschaft wird sich auf dem Trainingsgelände in Quarantäne begeben, auch dort im Hotel schlafen. Am Montag soll es erneute Tests geben. Übrigens: Auch Juve kommunizierte am Samstag zwei positive Fälle von zwei Betreuern, allerdings nicht aus dem Trainer- oder dem medizinischen Team. Sie befinden sich ebenfalls in Quarantäne.