Ganz der Papa: Messi-Sohn (8) begeistert das Netz

Messis Sohn Mateo erinnert mit 8 Jahren schon jetzt an seinen Papa.

Sorgt in Zukunft ein weiterer Messi für Furore? Lionels Sohn Mateo (8) zeigt bereits jetzt was er kann und begeistert in der Nachwuchsmannschaft von Inter Miami. Im Spiel gegen die Barcelona Academy schoss der 8-Jährige nicht nur fünf Tore, sondern erinnerte mit seinem Spielstil ganz an seinen berühmten Papa. Einziger Unterschied: Mateo starker Fuß ist der rechte.

Lionel Messi hat mit seiner Frau Antonella Roccuzzo drei Söhne: Ciro (5), Mateo (8) und Thiago (11). Auf Instagram-Videos sind sie immer wieder beim Kicken mit ihrem Papa zu sehen.