Herzig! Kicker laufen mit Hunden aufs Spielfeld

Alleine der Slogan trifft mitten ins Herz: "Füll die Leere in deinem Leben", stand auf dem Transparent, mit dem die Fußballer von Dinamo Bukarest beim Stadtderby am vergangenen Wochenende Hunde ins Stadion trugen. Mit dieser Aktion sollen Vierbeiner ein neues Zuhause bekommen. Rumänien hat seit vielen Jahren ein erhebliches Problem mit Straßenhunden.

Die Hunde kommen aus den ansässigen Tierheimen, oder von der Straße und haben jeweils einen kleinen Schal mit ihrem Namen um den Hals. Wenn Zuschauer einen der Vierbeiner adoptieren wollen, können sie unkompliziert mit den Initiatoren des Projekts in Kontakt treten.

Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes ???? ❤️ pic.twitter.com/knyseNu9og