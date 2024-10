Herzinfarkt! Nationalspieler stirbt mit nur 35 Jahren

Der ehemalige marokkanische Teamspieler erlitt einen Herzinfarkt.

Große Trauer um Abdelaziz Barrada. Der ehemalige marokkanische Nationalspieler ist im Alter von nur 35 Jahren in seiner Heimat gestorben. Medienberichten zufolge erlitt der Mittelfeldspieler einen Herzinfarkt.

Barrada wurde 1989 in Frankreich geboren und wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet. Seinen Durchbruch schaffte der Mittelfeldspieler dann aber bei Getafe in Spanien, ehe er zu Olympique Marseille ging. Für Marokko spielte Barrada insgesamt 26 Mal (4 Tore), bei den Olympischen Spielen 2012 in London war er sogar Kapitän.

© Getty ×

Barradas ehemalige Vereine zeigten sich bestürzt über den frühen Tod des Fußballers. „Mit großer Trauer haben wir vom Tod des marokkanischen Nationalspielers Abdelaziz Barrada erfahren, der im Klub ausgebildet wurde. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen tiefstes Mitgefühl aus“, schreibt Paris Saint-Germain.

C’est avec une grande tristesse que le Paris Saint-Germain a appris ce jeudi soir le décès de Abdelaziz Barrada, international marocain, formé au Club.



À sa famille et ses proches, le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/4hNojxsfvi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 24, 2024

Auch Olympique Marseille gedenkt dem ehemaligen Spieler: „Ruhe in Frieden, Abdelaziz. Olympique de Marseille ist traurig über den Tod seines ehemaligen Spielers und marokkanischen Nationalspielers Abdelaziz Barrada.“