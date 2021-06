× Hier feiert Schwedens Corona-Profi!

Schwedens Corona-Profi Kulusevski befindet sich eigentlich in Isolation, nun ist ein Video aufgetaucht das ihm beim feiern zeigt.

Riesen-Wirbel um Party-Video: Kulusevski wurde am Dienstag positiv auf das Virus getestet. Der 40-Millionen-Star von Juventus befindet sich daher aktuell in Quarantäne in Stockholm. Zeitgleich kursiert jedoch ein Youtube-Video was den 21-Jährigen beim Party machen zeigt! Das Video soll am 30. Mai aufgenommen worden sein. Dazu passt: Mitten in der EM-Vorbereitung gaben die Schwedenihren Profis vier Tage frei! – vom 30. Mai bis zum 2. Juni befanden sich die Spieler nicht in der Corona-Blase. Unteranderm auch im Video zu sehen: Der bekannte schwedische Rapper "1.Cuz".

Hat sich Kulusevski bei dieser Party infiziert?

Kulusevski hatte bereits im November eine nachgewiesene Corona-Infektion. Daraufhin hat sich der Schwede wohl für immun gehalten. Sein Nationaltrainer Janne Andersson soll bereits bei seinem Corona-Profi nachgehakt haben. Er bestätigte die Party-Gerüchte: „Ich habe mit Dejan gesprochen. Hintergrund ist, dass er von seiner Schwester und ihrem Freund zum Essen mit seiner Freundin eingeladen wurde. Als sie kamen, waren einige seiner Freunde als Überraschung da. Darüber hat er sich sehr gefreut.“

Der Vorfall zeigt den allgemein eher fahrlässigen Umgang der Schweden mit dem Virus. Insider Keven Bader vom TV-Sender „Fotballskanalen“ verriet der BILD: „Ich bin kein Virologe, aber die Struktur der Vorbereitung war meiner Meinung nach sehr naiv. Man lässt die Spieler kurz vor einem Turnier nicht aus ihrer Blase und holt sie wenige Tage später wieder rein. Das Risiko ist einfach zu hoch.“ Das Video findet sich mittlerweile nicht mehr auf der Video-Plattform.