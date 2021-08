Fußball-Experte und ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels über den Testspiel-Krache rzwischen Salzburg und dem FC Barcelona.

Ganz Fußball-Österreich blickt heute nach Salzburg, wenn die Bullen auf keinen Geringeren als den großen FC Barcelona krachen. Natürlich ist es nur ein Testspiel, aber wer weiß: Vielleicht gibt es dieses Duell in ein paar Wochen auch in der Gruppenphase der Champions League. Klar müssen die Bullen erst den dänischen Meister Brøndby schlagen, aber ich glaube, die Zeit ist reif, dass sich Salzburg einen Mega-Coup zutrauen kann und muss. Man hat ja schon beim Heimsieg gegen Atlético gesehen, was für ein Potenzial Salzburg hat. Ich traue Adeyemi & Co. zu, auch gegen Barcelona zu glänzen.

Demir bei Barça? Einfach sensationell

Aus heimischer Sicht drücke ich aber auch Yusuf Demir die Daumen. Was der junge Bursche bislang bei Barcelona gezeigt hat, ist einfach nur sensationell. Mit seinen 18 Jahren pfeift er sich nix und liefert eine Show nach der anderen ab. Es ist schön, so einen Spieler zu haben, und ich hoffe, er sorgt für viele Sternstunden im Barça-Dress.