Demir offiziell im Profi-Kader des FC Barcelona

Der FC Barcelona bereitet sich seit Mittwoch in Donaueschingen auf die neue Saison vor.

Im Flieger nach Süddeutschland saß auch Yusuf Demir, der als Teil des 25-Mann-Aufgebots mit den Katalanen reiste. Der von Rapid ausgeliehen Offensivspieler könnte in den Testspielen gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag sowie gegen Red Bull Salzburg am nächsten Mittwoch in Wals-Siezenheim zum Einsatz kommen.

Österreichs Meister fixierte den Test gegen den prominenten Gegner vor einer Woche. In Donaueschingen wird Barcelona auf den Platz des Provinzclubs SV Aasen trainieren. Einquartiert ist die Mannschaft um Cheftrainer Ronald Koeman streng abgeschottet im noblen Golfhotel um die Ecke. Nach dem Spiel gegen Salzburg geht es wieder zurück in die Heimat.

Nach ihren EM-Auftritten sind Akteure wie Sergio Busquets, Antoine Griezmann oder Memphis Depay inzwischen wieder ins Training eingestiegen. Nicht zu sehen ist Lionel Messi. Der Superstar hat nach wie vor den Status vereinslos, auch wenn er laut Medienberichten mit seinem Langzeitclub über einen neuen Fünfjahresvertrag einig ist. Nach seinem Erfolg mit Argentinien bei der Copa America weilt Messi derzeit noch auf Urlaub.