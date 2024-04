Barca will Liga im "Clasico" wieder spannend machen

Titelverteidiger Barcelona will die spanische Meisterschaft im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid am Sonntag (21 Uhr, DAZN) noch einmal spannend machen.

Nach dem bitteren Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen Paris-Saint-Germain (1:4) ist der FC Barcelona noch einmal auf Angriff aus. Am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETCKER) will die Xavi-Elf den Rückstand in der Tabelle auf Tabellenführer Real Madrid im 259. Clasico von acht Punkten verringern.

Real auf Meistertitel-Kurs

Die Königlichen befinden sich auf der Erfolgswelle. Nach dem nervenaufreibenden Elfer-Krimi im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City (4:3 n.E) sicherten sich die Spanier das Ticket für das Halbfinale.

Die herausfordernde Partie soll jedoch keine Auswirkungen auf die körperliche Fitness der Madrilenen haben, wie Coach Carlo Ancelotti klar stellt: "Wir haben keine körperlichen Probleme und wir haben bis Sonntag Zeit, uns zu erholen. Wir werden in Ruhe schlafen, um uns zu erholen und auch um zu verarbeiten, was wir in Manchester getan haben. Das war etwas Bemerkenswertes."

Die vierzehn-fachen Champions-League-Sieger, die seit Dezember auf den am Knie verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba verzichten müssen, stehen kurz vor ihrem 36. Meistertitel und blieben mit einer Ausnahme (1:3 gegen Atletico Madrid im September) in der Liga ungeschlagen. Barcelona will am Sonntag jedoch beweisen, dass sie immer noch im Rennen sind, ihren Vorjahres-Titel zu verteidigen.

Brodeln in der Xaví-Elf

Bei Barca kracht es allerdings auch hinter den Kulissen. Ronald Araujos Rote Karte (29.Minute) beim Clash mit PSG hatte zur Folge, dass die Katalanen sich in Unterzahl Frankreichs Superstar Kylian Mbappé und Co. geschlagen geben mussten. Das sorgte für Aufruhr innerhalb der Mannschaft. Ein Teamkollege kritisierte den Verteidiger sogar öffentlich für sein frühes Abtreten vom Platz: Ilkay Gündogan.

"Lass entweder unseren Torwart den Ball vielleicht parieren oder sogar das Tor zu. Eine Rote Karte so früh killt dir das Spiel", machte der deutsche Teamspieler seinem Ärger Luft. Ob man die Situation noch vor der wichtigen Partie am Sonntag aufklären konnte, wird sich zeigen.

Verletzungs-Drama bei Barca vorbei

Xavi hat für das Gipfeltreffen mit Real den Vorteil wieder zahlreiche Optionen für seine Aufstellung zu haben. Zuletzt gab es vor allem im Mittelfeld der Blaugrana einige verletzungsbedingte Ausfälle (Gavi, Pedri, De Jong, Christensen). Der 44-Jährige, der Barcelona mit Saisonende den Rücken kehrt, muss am Sonntag nur auf die beiden Langzeitverletzten Gavi und Balde verzichten.

"Wir werden alles geben und sicher nicht das Handtuch werfen", meint der Barca-Coach entschlossen.

Blaugranas mit neuem Trikot

Wegen ihres Sponsorendeals mit Spotify werden Robert Lewandowski und Co. auch in diesem "Clasico" mit dem Logo eines Musikers auf dem Trikot auf dem Platz zu sehen sein. Dieses Mal fällt die Wahl auf Reggaeton-Sängerin Karol G. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Drake, Rosalia und den Rolling Stones.