Im Gegensatz zu Österreich: Usbekistan schon fix bei der WM

Im achten Anlauf hat sich die Fußball-Nationalmannschaft von Usbekistan erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Die Usbeken holten am Donnerstag in Abu Dhabi gegen die Vereinigten Arabischen Emirate ein 0:0 und sicherten sich in der asiatischen Qualifikationsgruppe A Platz zwei hinter dem bereits qualifizierten Iran.

Usbekistan ist die achte Mannschaft, die das Ticket für die WM 2026 mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko sicher hat.

Neben den drei Gastgeberländern hatten sich bereits Weltmeister Argentinien, Japan, Neuseeland und der Iran qualifiziert.

Für Österreich geht's erst am Samstag mit der WM-Quali in Wien gegen Rumänien los.