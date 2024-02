AC Mailand bittet SSC Neapel zum Tanz

Heute Abend (20.45 Uhr/ live auf DAZN) steigt der Kracher im italienischen Fußball. AC Mailand trifft auf den amtierenden Meister SSC Neapel. Während die "Rossoneri" in guter Form sind , kann Neapel bisher nicht ganz an seine früheren Erfolge anknüpfen.

Zwei große Namen aus dem italienischen Fußball stehen sich am Sonntagabend (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) im altehrwürdigen San Siro gegenüber. Milan empfängt Neapel und die Vorzeichen haben sich in dieser Saison ein wenig verändert. Denn Meister Neapel geht nicht als Favorit in dieses Duell, wie die AC Milan vs. Neapel Prognose der Buchmacher zeigt. Die Wettanbieter sehen die Rossoneri vorne, was sich auch aus der aktuellen tabellarischen Situation ergibt. Aber: Auch bei Milan ist nicht alles gut. In jedem Fall haben die Hausherren die Qualität, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Damit würde man im Kampf um die vorderen Plätze einen großen Schritt machen.

Bessere Ausgangslage für die Heimannschaft

Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli (58) gewann in dieser Saison acht seiner bisherigen elf Heimspiele in der Serie A. Und stehen aktuell bei acht Punktspielen ohne eine einzige Niederlage. Wohin hingegen das Team von Neapel-Coach Maurizio Sarri (65) drei der letzten vier Auswärtsspiele verlor, und in allen vier Spielen kein einziges Tor erzielte. Nichtsdestotrotz werden beide Teams mit ihrer besten Startelf in diese Hammerpartie gehen.