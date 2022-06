Mit einer Glanzsaison beim FC Bologona hat ÖFB-Star Marko Arnautovic das Interesse von Juventus Turin geweckt. Die "Alte Dame" soll großes Interesse haben.

"Arnautovic mit ... Morata: Doppelpack von Juve!", titelt die Turiner Sportzeitung "Tuttosport" am Freitag. Läuft Arnie bald für die "Alte Dame" auf? Zwar ist Juventus an vorderster Front mit Goalgetter Dusan Vlahovic gut aufgestellt. Sollte der Serbe jedoch ausfallen oder eine Pause brauchen, sieht es nicht mehr so rosig aus.

Der Klub soll deshalb zwei Pläne verfolgen: Alvaro Morata, der zuletzt zwei Saisonen von Atletico Madrid ausgeliehen war, erneut holen. Als zusätzliches Backup soll Arnautovic verpflichtet werden – er hat mit 15 Saisontoren für Bologna eine Duftmarke abgesetzt.

Arnie müsste Abstriche bei Einsatzzeit machen

Zwar steht Arnautovic noch bis 2024 bei Bologna unter Vertrag. "Tuttosport" spekuliert jedoch, dass der 33-Jährige im Spätherbst seiner Karriere noch einmal dem Sprung zu einem Topklub wagen würde. Auch, wenn er dort meistens nur die zweite Geige hinter Vlahovic spielen würde.