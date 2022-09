Arnautovic-Klub feuert Cheftrainer

Paukenschlag beim Arnautovic-Klub! Der FC Bologna feuert nach einem misslungenen Saisonstart Trainer Sinisa Mihajlovic.

Die ersten fünf Spiele liefen für die "Rossoblu" alles andere als ideal. Gerade einmal drei Punkte und Tabellenplatz 16 stehen zu Buche. Marko Arnautovic ist an dieser Misere definitiv nicht schuld. Der ÖFB-Goalgetter steuert in dieser Saison bereits fünf Treffer bei - das sind derzeit alle Treffer von Bologna in der laufenden Spielzeit. Damit führt der Wiener sensationell die Torschützenliste der Serie-A an. Erst am vergangenen Wochenende trifft Arnautovic beim 2:2 gegen Spezia doppelt. Doch das sichert seinem Trainer Sinisa Mihajlovic nicht den Trainerposten. Am Dienstag muss der Serbe seinen Platz räumen.

Der Vorstand wollte Mihajlovic zur freiwilligen Aufgabe bitten, was der 53-Jährige ablehnte. Dieser weigert sich zurückzutreten, weshalb die Bosse die Reißleine zogen und ihn von seinen Aufgaben sofort freistellten. Seit Jänner 2019 war Mihajlovic bei Bologna im Amt.