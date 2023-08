Arnautovic-Transfer hält alle in Atem

Wilder Poker um unseren Star zwischen Bologna und AS Rom

Am heimischen Fußball-Stammtisch gibt es nur ein Thema: Wechselt Marko Arnautovic (34) zu AS Rom oder bleibt er in Bologna? Wie italienische Medien berichten, entwickelt sich ein Transfer-Theater um unseren ÖFB-Star.

Die Ausgangslage: Arnautovic, der von seinem Bruder Danijel beraten wird, soll sich mit Rom über einen Wechsel einig sein. Auch weil deren Star-Trainer Jose Mourinho auf »Arnie« als Königs-Transfer besteht. Doch die Sache hat einen Haken: Bologna will den treffsicheren Stürmer (24 Tore in 57 Spielen) nicht ziehen lassen und hat bisher jedes Angebot abgelehnt.

Rom bietet mittlerweile sechs Millionen €, Arnautovic-Noch-Arbeitgeber Bologna will aber mindestens 9 Millionen. Der Preis wird für Rom kein Problem sein, denn am Montag verkauften man Roger Ibanez um 35 Mio. € nach Saudi Arabien.