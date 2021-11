Der österreichische Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat mit seinem Club Bologna eine bittere Heimniederlage kassiert.

Die Rot-Blauen mussten sich am Sonntag in der Serie A Venezia 0:1 geschlagen geben, wobei Arnautovic durchspielte. Sein Landsmann David Schnegg saß bei den Gästen auf der Bank. Bologna blieb vorerst Tabellen-Neunter, Venezia schob sich an die 13. Stelle.