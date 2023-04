Inter ermöglicht Napoli mit 3:1 über Lazio Titelchance

SSC Napoli erhält bereits am (heutigen) Sonntag die Chance, den dritten italienischen Fußball-Meistertitel der Clubgeschichte nach 1987 und 1990 perfekt zu machen. Der erste Verfolger Lazio Rom verlor zu Mittag bei Inter Mailand 1:3 (1:0).

Napoli führt damit vorerst weiter mit 17 Punkten Vorsprung. Mit einem Heimsieg gegen Salernitana (Spielbeginn 15.00 Uhr/live DAZN) wäre den Süditalienern der "Scudetto" bereits sechs Runden vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Lazio ging in Mailand durch Felipe Anderson zwar vor der Pause in Führung (30.), Inter drehte die Partie aber in der Schlussphase. "Joker" Lautaro Martinez gelang ein Doppelpack (78., 90.), dazwischen war der ebenfalls eingewechselte Robin Gosens erfolgreich (83.). Stürmerstar Romelu Lukaku bereitete die beiden ersten Inter-Tore vor. Die Mailänder schoben sich durch den Erfolg punktegleich mit dem Stadtrivalen AC Milan und AS Roma hinter Lazio und Juventus Turin auf Rang vier.