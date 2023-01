Italienische Fußballlegende Gianluca Vialli (†58) ist tot

Gianluca Vialli hat mit nur 58 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Gianluca Vialli (†58) ist tot. Das berichtet die italienisch ''Gazzetta dello Sport''. Zuletzt kämpfte der ehemalige Profi in einem Krankenhaus in London gegen einen Bauchspeicheldrüsentumor. Vialli ging als einer der besten italienischen Stürmer in die Fußballgeschichte ein. Während seiner Karriere spielte er für Cremonese, Sampdoria, Juventus und Chelsea. Er gewann die Champions League, den Uefa Cup und den Cup der Cupsieger. In 59 Partien hat er für die italienische Nationalmannschaft 16 Tore erzielt.