Zlatan Ibrahimovic und der AC Milan gehen getrennte Wege. Man wolle "Zlatan für die großartigen gemeinsamen Jahre danken", teilte der Club mit und kündigte nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels am Sonntag gegen Hellas Verona (21.00 Uhr) im San-Siro-Stadion eine kurze Zeremonie "unter Beteiligung des gesamten Publikums" an. Ob und wo der 41-jährige Schwede seine Karriere fortsetzt, ist offen.

Als sein möglicher Nachfolger im Milan-Kader gilt Marko Arnautovic, wie Transferexperte Fabrizio Romano am Samstag twitterte.

AC Milan are in contact with the agents of Marko Arnautović as potential option to replace Zlatan Ibrahimović. ????⚫️???????? #transfers



Talks will follow in the next days over details and conditions of the deal. pic.twitter.com/laRASGE1m9