Milan will dritten Derby-Sieg gegen Inter

Im Kampf um den Meistertitel in der Serie A steht Inter Mailand vor einer großen Herausforderung. Der amtierende Meister trifft am Sonntag (18.00 Uhr) im dritten Stadtduell der Saison auf den AC Milan, der bereits zwei Derbysiege gegen den Erzrivalen eingefahren hat. Milan mit Derby-Hattrick-Chance Während Milan in der Liga mit Platz sieben weit hinter den Titelrängen liegt, könnte ein weiterer Derby-Erfolg die Meisterschaft entscheidend beeinflussen. Die Rossoneri haben Inter in dieser Saison bereits zweimal besiegt – im September mit 2:1 in der Liga und zuletzt mit 3:2 im Supercup-Finale nach einem 0:2-Rückstand. Gelingt der dritte Sieg, wäre es Milans erster Derby-Hattrick seit 2011. Inter im Titelrennen unter Druck Inter geht als erster Verfolger von Tabellenführer Napoli ins Duell. Mit drei Punkten Rückstand, aber einem Spiel weniger, haben die Nerazzurri weiterhin realistische Chancen auf die Meisterschaft. Ein Derby-Sieg wäre ein wichtiger Schritt, um den Druck auf Napoli hochzuhalten. Die Süditaliener gastieren am Sonntagabend bei der AS Roma und wollen mit dem achten Ligasieg in Serie ihre Tabellenführung weiter ausbauen. Walker-Debüt möglich – Arnautovic wohl auf der Bank Bei Milan könnte der von Manchester City verpflichtete Kyle Walker sein Debüt feiern. Inter kann nach einer Verletzungspause wieder auf Hakan Calhanoglu zurückgreifen, während ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic wohl erneut auf der Bank Platz nehmen wird.