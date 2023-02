Nach einen Montat: Salernitana trennt sich erneut von Trainer Nicola

Zweimal innerhalb eines Monats hat sich der italienische Fußball-Erstligist Salernitana von seinem Trainer Davide Nicola getrennt.

Wie der Serie-A-Club am Mittwoch mitteilte, wurde der Portugiese Paulo Sousa als dessen Nachfolger eingestellt. Bereits am 16. Jänner, einen Tag nach Salernitanas 2:8-Niederlage bei Atalanta Bergamo, war Nicola entlassen worden. Club-Präsident Danilo Iervolino hatte ihm zwei Tage später allerdings "eine zweite Chance" gegeben.

Diese konnte Nicola nicht nutzen, in den vergangenen vier Partien kassierte die Mannschaft mit dem 21-jährigen Österreicher Flavius Daniliuc drei Niederlagen. Darunter waren aber zwei Pleiten gegen Tabellenführer Napoli (0:2) und Juventus Turin (0:3). Am Montag musste sich Salernitana bei Nachzügler Hellas Verona mit 0:1 geschlagen geben. Derzeit liegt Salernitana auf Tabellenplatz 16, vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Sousa war im Jahr 2021 Teamchef von Polen und zuletzt bei Flamengo in Brasilien tätig.

Außerdem trennte sich der Liga-17. Spezia Calcio von Trainer Luca Gotti nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Ligaspielen.