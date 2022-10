Napoli baut Mega-Serie weiter aus

Napoli ist weiter unantastbar in Italiens Serie A. Nach dem Sieg gegen Sassuolo ist man bereits 16 Spiele ungeschlagen.

Napoli hat in der Serie A seine Erfolgsserie ausgebaut. Der Club aus Süditalien gewann am Samstag vor Heimpublikum gegen Sassuolo mit 4:0. Dem Nigerianer Victor Osimhen gelang dabei ein Triplepack (4., 19. und 77.), Khvicha Kvaratskhelia schlug in der 36. Minute zu. Napoli ist nun 16 Spiele in Folge unbesiegt und hat an der Tabellenspitze sechs Punkte Vorsprung auf AC Milan. Salzburgs am Mittwoch letzter Champions-League-Gruppengegner trifft am Sonntag auf Torino.