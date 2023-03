AS Roma legt gelungene Salzburg-Generalprobe hin Die AS Roma hat in der italienischen Serie A eine gelungene Generalprobe für den Europa-League-Schlager am Donnerstag gegen Fußball-Serienmeister Salzburg gefeiert. Am Sonntagabend setzte sich die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho mit 1:0 (1:0) gegen Nachzügler Hellas Verona durch.