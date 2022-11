Star-Coach Mourinho für zwei Spiele gesperrt

Das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga Serie A hat AS-Roma-Trainer José Mourinho für zwei Spiele gesperrt.

Der Portugiese habe beim 1:1 zu Hause gegen Torino am Sonntag kurz vor Abpfiff das Spielfeld betreten und in "bedrohlicher Haltung" gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters protestiert und diesen beleidigt, teilte die Liga am Dienstagabend in Mailand mit.

Der 59-Jährige wird damit nach der Winterpause im Jänner nicht bei den Begegnungen zu Hause gegen den FC Bologna (4.1.) mit den ÖFB-Kickern Marko Arnautovic und Stefan Posch sowie auswärts bei Meister AC Milan (8.1.) auf der Trainerbank Platz nehmen können. Die Roma steht nach dem 15. Spieltag nur auf Platz sieben. Im Februar trifft die Mourinho-Truppe im Sechzehntelfinale der Europa League auf Serienmeister Salzburg.