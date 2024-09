Torloser Schlager zwischen Juventus und Roma

Juventus hat in der Serie A erstmals Punkte und damit die Tabellenführung an Inter Mailand abgegeben.

Die "Alte Dame" kam am Sonntag im chancenarmen Schlager gegen AS Roma nicht über ein 0:0 hinaus. Wie Titelverteidiger Inter, Udinese und Valentino Lazaros Torino hält Juve nach drei Runden der italienischen Fußball-Meisterschaft bei sieben Punkten. Die weiter sieglose Roma (zwei Punkte) steckt im Tabellenkeller fest.

Schlusslicht ist Como, das ohne Matthias Braunöder in Udine 0:1 verlor und weiter auf den ersten Sieg seit dem Aufstieg warten muss. Der Ex-Austrianer saß nach zwei Startelf-Einsätzen am Sonntag auf der Bank und sah, wie Stürmer Patrick Cutrone in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss.