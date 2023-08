Tormann-Oldie Gigi Buffon beendet seine Karriere

Fußballer in Italien bangen um Gehälter Auch Italiens Fußball bekommt die Wirtschaftskrise stark zu spüren. Laut neuesten Prognosen werden die Spielergehälter in den nächsten zwei Jahren um durchschnittlich 20 Prozent gekürzt werden. Die Krise wird vor allem die Profi-Clubs der unteren Ligen treffen, warnte die italienische Spielergewerkschaft (AIC) am Dienstag.