"Kontinental-Kracher" steigt im Juni 2022

Im Juni des nächsten Jahres kommt es zum absoluten Top-Hit zwischen Europameister Italiern und Südamerikameister Argentinien.

Im Duell der Champions treffen am 1. Juni 2022 Fußball-Europameister Italien und Südamerika-Gewinner Argentinien in London aufeinander. Das sogenannte Finalissima ist Teil einer Zusammenarbeit der Europäischen Fußball-Union UEFA und des südamerikanischen Verbandes CONMEBOL, wie die UEFA am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilte. Beide Verbände haben ihre Partnerschaft bis zum 30. Juni 2028 ausgedehnt.

Dass sich CONMEBOL und UEFA immer mehr annähern, dürfte dem Fußball-Weltverband FIFA auch im Hinblick auf die WM-Pläne nicht gefallen. Die FIFA will das wichtigste Fußball-Turnier im Zwei-statt Vierjahresrhythmus austragen. UEFA und CONMEBOL hatten sich dagegen ausgesprochen. Die beiden Verbände wollen Anfang Jänner auch ein gemeinsames Büro für die Koordinierung von Projekten eröffnen.