Mbappé: Real Madrid gibt offizielles Angebot ab

Real Madrid soll laut einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe 160 Millionen Euro für den französischen Stürmer Kylian Mbappe von Paris St. Germain bieten.

Bisher gibt es noch keinen Kommentar von den beiden Clubs. Wie die L'Equipe schreibt, soll die Position von PSG aber unverändert jene sein, dass sie mit dem 22-jährigen Mbappe zumindest bis zum Juni 2022 weiterplanen.

Den Angaben von "Sky Sport" zufolge soll das Angebot am Sonntag unterbreitet worden sein. Der Franzose erzielte für PSG wettbewerbsübergreifend in 174 Spielen, 133 Tore und 63 Assists.

Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb