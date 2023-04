Mega-Fail: Torwart verwechselt Ball mit Elfmeterpunkt

Ein Torwart leistet sich einen unglaublichen Fauxpas, als er den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselte. Ein wahres Slapstick-Tor ist die Folge.

Der Torwart von Hammarby IF. Oliver Dovin, leistete sich einen unfassbaren Fehler, als er nach einem Rückpass den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselte. Nur fünf Minuten nach Spielbeginn bekam der 20-Jährige den Ball in Form eines harmlosen Rückpasses zugespielt. Er stoppte den Ball, verlor ihn dann aus den Augen und verwechselte ihn mit seinem eigenen Elfmeterpunkt, als der Ball an ihm vorbeirollte.

Als ob die Szene nicht schon kurios genug wäre, versuchte der Keeper auch noch auf den Elfmeterpunkt einzutreten, als ob es der Ball wäre. Der gegnerische Stürmer nutzte den unfassbaren Bock aus und schoss den Ball ins Tor. Dieses Tor war der Startschuss für einen katastrophalen Nachmittag, denn Hammarby kassierte im zweiten Saisonspiel eine 1:3-Niederlage.