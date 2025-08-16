Alles zu oe24VIP
Müller-Abenteuer in Kanada – darum ist seine Lisa nicht mit
Überraschender Grund

Müller-Abenteuer in Kanada – darum ist seine Lisa nicht mit

16.08.25, 18:09
Thomas Müller hat sich nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps in einer Wohnung im Zentrum der kanadischen Metropole eingerichtet – ein deutlicher Kontrast zu seinem „Gut Wettlkam“ in Otterfing. 

Vorerst lebt der 35-Jährige dort alleine, wie er im Gespräch mit BILD erklärte. „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen“, so Müller. Zudem sei seine Frau Lisa aktuell mit der Dressursaison beschäftigt, ein Umzug mache deshalb keinen Sinn.

Alltagsaufgaben wie Kochen und Staubsaugen seien für ihn kein Problem, betonte Müller augenzwinkernd. Doch im Mittelpunkt stehe klar der Fußball. Besonders schätzt er die Lage seines neuen Zuhauses: „Das Appartement ist gut gelegen. Mit Blick aufs Stadion, das nachts echt schön beleuchtet wird – in Blau, aber trotzdem schön“, sagte der Weltmeister von 2014.

Am Trainingsgelände der Whitecaps hat Müller bereits die ersten Einheiten absolviert. Dort will er nicht als Star, sondern als Teil der Mannschaft wahrgenommen werden. Um Vorbehalte abzubauen, bat er Sportdirektor Axel Schuster vorab um die Telefonnummern seiner Teamkollegen und stellte sich persönlich bei ihnen vor. Seine Botschaft: keine Sonderrolle, sondern einer von ihnen sein.

