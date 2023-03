NK Osijek haut steirischen Coach raus

Der Steirer Rene Poms und der kroatische Fußball-Erstligist NK Osijek gehen getrennte Wege.

Wie der Club mitteilte, wurde eine einvernehmliche Trennung mit dem Chefcoach vereinbart. Poms hatte seinen Vertrag als Chefcoach der Ostkroaten erst im Jänner verlängert, nachdem er die Mannschaft Anfang September des Vorjahres zunächst interimistisch übernommen hatte. Er war 2020 als Assistenzcoach von Nenad Bjelica zum Club gekommen. Letzterer musste im vergangenen August weichen.

Poms führte Osijek im Herbst vom siebenten auf den dritten Tabellenplatz, in der Winterpause verkaufte der Club aber seine Topspieler. Seit Anfang Februar kassierte die Mannschaft in fünf Pflichtspielen vier Niederlagen bei einem Remis. Nach einer Unterredung mit der Clubführung sei man nun übereingekommen, sich zu trennen, verriet Poms. Der 47-Jährige stand bei seinem ersten Engagement als Cheftrainer im Profifußball insgesamt 19 Spiele an der Linie, davon gewann Osijek zehn.

Poms habe die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, schrieb Osijek in einer Mitteilung. "Leider ändern sich die Dinge im Fußball sehr schnell. Nach einer Serie von schlechten Ergebnissen sind wir übereinkommen, dass es die beste Lösung für den Club und die Mannschaft ist", meinte Osijeks Sportdirektor Ivica Kulesevic.