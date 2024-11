Paukenschlag: Van Nistelrooy übernimmt Kult-Verein

Nach vier Spielen als Interims-Trianer bei Manchester United hat Stürmer-Legende Ruud Van Nistelrooy einen neuen Arbeitgbeer gefunden.

50 Spiele als Coach von PSV Eindhoven, 4 Spiele als Übungsleiter bei Manchester United: Ruud Van Nistelrooy hat noch nicht allzu viel Erfahrung als Cheftrainer eines Vereins. Dennoch war er in den letzten Tagen heiß begehrt. Mittlerweile dürfte er laut Medienberichten einen neuen Arbeitgeber gefunden haben.

Ist DAS die nächste Trainer-Station für Van Nistelrooy?

Allen voran war Van Nistelrooy beim HSV ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Steffen Baumgart. Eine Rückkehr zu dem Verein, für den der frühere Stürmer in 36 Spielen 12 Tore erzielte, wäre etwas für Fußball-Romantiker.

Doch daraus wird vorerst nichts. Der 70-fache niederländische Teamspieler hat laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem anderen Verein unterschrieben. So soll der 48-Jährige laut dem Bericht in den nächsten 24 Stunden als neuer Trainer bei Leicester City vorgestellt werden, die Anfang der Woche Steve Cooper entlassen hatten.

Beeindruckende Leistung

Dem Bericht zufolge sollen die vier Auftritte von Manchester United unter Van Nistelrooy die Verantwortlichen beim englischen Sensationsmeister 2016 genauso überzeugt haben, wie das Profil, das der neue Trainer Leicester mit einer modernen Vision in der Premier League wieder etablieren soll.

Bis gestern war Van Nistelrooy auch der Spieler, der 50 Torbeteiligungen in der Champions League am schnellsten geschafft hatte. Der Oranje-Knipser benötigte in seiner aktiven Laufbahn 45 Spiele dafür. Gestern wurde er von Superstar Erling Haaland (44 Spiele) abgelöst.