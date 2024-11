Ist DAS die nächste Trainer-Station für Van Nistelrooy?

Vier Partien lang war er als Cheftrainer beim englischen Rekordmeister Manchester United tätig, kam dabei auf drei Siege sowie ein Remis - die Rede ist vom ehemaligen ManU- und Real-Madrid-Star Ruud van Nistelrooy. Seit Juli war der Niederländer Assistenztrainer bei den Red Devils gewesen, übernahm nach dem Abgang von Erik ten Hag im Oktober dessen Posten, allerdings nur interimistisch.

Mittlerweile steht Ex-Sporting-Coach Ruben Amorim an der ManU-Seitenlinie, hat dabei Vorgänger Van Nistelrooy nicht in seinen Trainerstab übernommen. Jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte, wo es den 48-Jährigen als nächstes hinziehen könnte.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg auf X mitteilte, soll Van Nistelrooy den deutschen Zweitligisten Hamburger SV übernehmen. Für den Ex-Stürmer wäre das nicht die erste Begegnung mit den Hamburgern. Von 2010 bis 2011 kickte er selbst für den HSV.

???????? Excl | Hamburger SV are considering Ruud van Nistelrooy ✔️



Following the dismissal of Steffen Baumgart, #HSV are now exploring several options.



48-year-old van Nistelrooy (formerly a striker at HSV) is on the list and has already been discussed internally. Van Nistelrooy… pic.twitter.com/hYYI8BQ9cP