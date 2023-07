Poker um Kane: Bayern-Bosse bei Geheimtreffen in London

Geheimes Treffen in London: Die Bayern sind wild entschlossen, Stürmer-Star Harry Kane von Tottenham zu verpflichten.

Eine hochrangige Delegation des Rekordmeisters traf sich nach Information der "BILD" mit dem Spurs-Chef Daniel Levy, um über einen möglichen Wechsel zu verhandeln. Bisher gab es noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen, aber die Bayern sind zuversichtlich, dass der Deal noch in diesem Sommer über die Bühne gehen könnte.

Die Tottenham-Verantwortlichen spielen hartes Poker: Sie wollen ihre Klub-Legende eigentlich nicht ziehen lassen, obwohl sein Vertrag 2024 ausläuft. Erst bei einem Angebot von mindestens 100 Millionen Euro würden sie ins Grübeln kommen.

Trainer plant weiter mit Stürmerstar

In der Zwischenzeit reist Kane mit seinem Premier-League-Team ins Trainingslager nach Australien. Dort beginnt eine fast zweiwöchige Tour mit Testspielen in Australien, Thailand und Singapur. Die Bayern müssen nun ohne ihren Wunschstürmer in die Vorbereitung starten und auch ihre Asien-Tour ohne ihn absolvieren - es sei denn, Kane bleibt in Singapur und wartet auf einen möglichen Transfer.

Der neue Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hatte zuvor betont, dass er mit Kane plant und ihn von den gemeinsamen Zielen überzeugen will.