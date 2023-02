Präsident übernimmt Trainer-Posten bei Lindner-Club Sion

Sion-Torhüter Heinz Lindner wird in den kommenden Tagen von höchster Stelle im Verein trainiert.

Der exzentrische Clubchef Christian Constantin übernahm beim Schweizer Fußball-Erstligisten interimistisch den Posten als Chefcoach, nachdem der bisherige Trainer Fabio Celestini vorübergehend seiner Aufgaben enthoben wurde. Dem vorangegangen war ein 0:4 am Wochenende gegen St. Gallen. In der Super League wartet der FC Sion seit Mitte Oktober auf einen Sieg.

Celestini hatte den Trainerposten im Dezember vom entlassenen Paolo Tramezzani übernommen. Er wurde laut Clubangaben von Montag nun einmal eine Woche beurlaubt. Am Mittwoch empfängt Sion im Schweizer Cup-Viertelfinale Titelverteidiger Lugano, am Sonntag treffen sich die Vereine in der Meisterschaft erneut. Lindner stand beim Vorletzten der Tabelle in allen bisherigen 22 Runden im Tor.