Profi-Familie nach Entführung gerettet – Täter forderten Lösegeld

Die Familie des ecuadorianischen Fußballprofis Jackson Rodríguez wurde nach einer Entführung befreit. Die Täter hatten eine hohe Geldsumme als Lösegeld gefordert, wie die Behörden bestätigten.

In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in die Wohnung von Jackson Rodríguez in Guayaquil ein und entführten seine Frau und sein fünfjähriges Kind. Der Verteidiger des Erstligisten Emelec versteckte sich während des Überfalls unter einem Bett, wie Medien berichteten.

Familie wieder vereint

Die Polizei konnte die Entführungsopfer befreien. Ein Video auf Instagram zeigt die emotionale Zusammenführung der Familie. Die Täter hatten Lösegeld gefordert, die genaue Summe wurde nicht genannt.

Sicherheitskrise in Ecuador

Das südamerikanische Land befindet sich seit Anfang 2024 im Ausnahmezustand. Präsident Daniel Noboa schickte das Militär gegen mächtige Drogenbanden ins Feld, die das Land destabilisieren.