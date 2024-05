Ronaldo bricht saudischen Liga-Tor-Rekord

Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat seine erste vollständige Saison in der saudischen Profiliga mit Bravour beendet

Am Montag stellte der für Al-Nasr spielende Portugiese den Rekord für die meisten Tore in einer Saison auf. Der 39-Jährige erzielte beim 4:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Al-Ittihad in der letzten Runde einen Doppelpack und erhöhte damit seine Torausbeute auf 35 Treffer.

Den bisherigen Rekord hielt der ehemalige Al-Nasr-Stürmer und marokkanische Nationalspieler Abderrazak Hamdallah, der in der Saison 2018/19 34 Tore erzielte. Ronaldo, der in Europa für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielte, ist seit Jänner 2023 für Al-Nasr tätig.