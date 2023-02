Sabitzer empfängt Wöber im Old Trafford

In der englischen Fußball-Premier-League steigt am Mittwoch ein Duell zweier ÖFB-Teamspieler. Marcel Sabitzers Manchester United trifft daheim auf Maximilian Wöbers Leeds United und würde mit einem Sieg bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Arsenal heranrücken.

Angesichts der vielen Ausfälle bei den "Red Devils" ist Sabitzers Startelf-Debüt für den Rekordmeister nicht ausgeschlossen. Wöber wird auch nach der Entlassung von Coach Jesse Marsch in der Anfangself erwartet. Bei United fehlen mit dem gesperrten Casemiro sowie den verletzten Scott McTominay, Christian Eriksen und Donny van de Beek gleich vier Zentrumsspieler. Coach Erik ten Hag will trotzdem nicht jammern. "Wir haben viele gute Spieler, die verfügbar sind. Jetzt bekommen eben andere ihre Chance", erklärte der Niederländer. Die prekäre Personalsituation - auch die Offensivspieler Antony und Anthony Martial fehlen - lässt Ten Hag schon im Vorhinein nicht als Ausrede gelten. "Alle Profis im Kader haben die Qualität, für Manchester United zu spielen. Sie müssen gegen Leeds ihre Leistung abrufen und gewinnen", forderte der Trainer. Sein drittplatzierter Club hat sechs der jüngsten sieben Liga-Partien gewonnen. Der Tabellen-17. aus Leeds hingegen ist seit Anfang November ohne Meisterschaftssieg, aus den jüngsten sieben Runden schauten bei vier Niederlagen nur drei Unentschieden heraus. Das 0:1 am Sonntag gegen Nottingham führte zum Rauswurf von Ex-Salzburg-Betreuer Marsch, im Old Trafford coacht der bisherige U21-Trainer Michael Skubala interimistisch.