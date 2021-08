Alaba startet mit Real die Titeljagd

Für Real und Alaba ist ein Sieg zum Liga-Start am Samstag (22 Uhr) bei Alavés Pflicht.

"Ich hatte jetzt nicht die Schwierigkeiten, mich einzufügen. Es macht wirklich jeden Tag sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und zu versuchen, erfolgreich zu sein", sagte Alaba nach seinem Real-Debüt bei 0:0 im Test gegen den AC Milan. Schon am Samstag könnte der Österreicher seinen ersten Pflichtspieleinsatz feiern. Der Vizemeister startet in der Liga beim 16. der letzten Saison, Alavés, die Titeljagd.

»Ich habe ein gutes Gefühl, wir sind bereit«

Alaba darf auf einen Platz in der Innenverteidigung hoffen. Mit Sergio Ramos und Raphaël Varane hat das Stamm-Duo im Abwehrzentrum die Madrilenen verlassen. Dazu lief der 29-jährige Österreicher schon gegen Milan auf dieser Position auf. "Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auf dieser Position immer trainiert", verriet er. Von Reals "Haus- und Hofzeitung" Marca wurde Alaba am Cover schon als "Kaiser von Madrid" tituliert. Coach Carlo Ancelotti sagte über den Wiener: "Er ist ein kompletter Spieler und hat viel Qualität. Er ist taktisch in der Defensive intelligent."

Heißt: Ist Alaba nach seiner Corona-Erkrankung wieder voll fit, wird er in der Startelf stehen. Und gegen Alavés sind die Königlichen klar in der Favoritenrolle. Von den letzten fünf Begegnungen gingen vier an Real -das letzte mit einer 4:1-Tor-Gala. "Ich habe ein positives Gefühl zum Ende einer anspruchsvollen Saisonvorbereitung. Ich bin stolz, Teil dieses symbolträchtigen Klubs zu sein. Wir sind bereit", blies Ancelotti vor dem Saisonstart zum Angriff.