Alaba watscht bei Meisterfeier Mitspieler ab

Madrid. David Alaba hat seine Titelsammlung gleich im ersten Jahr bei Real Madrid erweitert. Österreichs Fußball-Star erlebte am Samstag wegen Problemen mit den Adduktoren nur als Zuseher, wie sich die "Königlichen" zum 35. Mal in der Club-Historie zum spanischen Meister krönten. Alaba feiert damit auch im zehnten Jahr in Folge den Meistertitel. Der 29-jährige Wiener hatte zuvor zehn Titel, davon neun in Folge, mit dem FC Bayern München geholt.

Zu einer ersten Meisterfeier versammelten sich die Real Stars auf dem Rasen und zelebrierten ihren Titel mit den Fans. David Alaba kam von der Tribüne auf das Spielfeld und gesellte sich zu seinen Mitspielern. Einem aufmerksamen Twitter-User fiel dabei eine seltsame Aktion des Wieners auf. Er watschte seinen Mitspieler Eduardo Camavinga (19) ab. Der 19-jährige französische Nationalspieler nahm die nicht ernst gemeinte Aktion mit Humor.

Camavinga und Alaba wechselten beide im Sommer zu den Königlichen. Jetzt dürfen sich die beiden spanische Meister nennen.